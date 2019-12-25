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Муниципалитеты 6 районов Петербурга могут лишиться полномочий уборки дворов
Сегодня, 13:46
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Муниципалитеты 6 районов Петербурга могут лишиться полномочий уборки дворов

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Документ предстоит подписать губернатору, а затем одобрить депутатам.

Правительство Петербурга хочет забрать у муниципалов полномочия проводить уборку внутриквартальных территорий. Сейчас они есть у МО, которые находятся в Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом, Петроградском и Пушкинском районах. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. 

Исполнительная власть предлагает признать утратившим силу закон, который был принят в 2010-м году. Документ на рассмотрение ЗакСа внесет губернатор. 

В остальных 12 районах лоты на уборку разыгрывают районные администрации.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что муниципалитетам выделили 250 млн рублей на благоустройство и озеленение. 

Фото: Piter.tv

Теги: благоустройство, муниципальный округ, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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