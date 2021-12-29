Муниципалитетам выделили 250 млн рублей на благоустройство и озеленение

Чтобы победить, проект необходимо было обсудить с жителями.

Пресс-служба Смольного сообщила, что власти Петербурга выделят 250 млн рублей субсидий на благоустройство и озеленение территорий. Приоритет отдавали проектам, которые соотносятся с региональным проектом "Формирование комфортной городской среды". Также необходимо было учитывать программу развития освещения комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

10 муниципальных образований получат 100 млн на благоустройство, 19 — 146 млн рублей на озеленение. На эти средства МО смогут установить детские и спортивные площадки, сделать пешеходные дорожки и обустроить зоны отдыха. При выборе победителя учитывалось, согласован ли проект с жителями.

Ранее Piter.tv рассказывал, какие именно муниципальные округа получат софинансирование.

Фото: Piter.tv