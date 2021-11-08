У муниципалитетов заберут полномочия по уборке дворов

В Смольном официально сообщили о том, что уборка дворов перейдет от органов местного самоуправления к районным администрациями. С 2011 года такие полномочия есть у муниципалитетов Колпинского, Пушкинского, Курортного, Кронштадтского, Петродворцового и Петроградского районов.
Ранее документ был опубликован на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы. Решение объясняют тем, что прошедшей зимой у жителей возникли претензии к коммунальным службам по уборке снега и наледи.
В большинстве случаев территории, подконтрольные органам местного самоуправления, обслуживались частными организациями, которые не всегда качественно выполняли работы по уборке. Назрела необходимость изменить систему уборки внутриквартальных территорий, привести её к общему стандарту.
Александр Беглов, губернатор Петербурга.
Изменения станут первым этапом комплексной реконструкции отрасли ЖКХ. Также она подразумевает закупку уборочной техники, создание 6,5 тысяч рабочих мест и повышение зарплаты работникам.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все