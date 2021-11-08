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У муниципалитетов заберут полномочия по уборке дворов
Сегодня, 15:31
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У муниципалитетов заберут полномочия по уборке дворов

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Городская администрация анонсировала комплексную реконструкцию отрасли ЖКХ.

В Смольном официально сообщили о том, что уборка дворов перейдет от органов местного самоуправления к районным администрациями. С 2011 года такие полномочия есть у муниципалитетов Колпинского, Пушкинского, Курортного, Кронштадтского, Петродворцового и Петроградского районов. 

Ранее документ был опубликован на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы. Решение объясняют тем, что прошедшей зимой у жителей возникли претензии к коммунальным службам по уборке снега и наледи. 

В большинстве случаев территории, подконтрольные органам местного самоуправления, обслуживались частными организациями, которые не всегда качественно выполняли работы по уборке. Назрела необходимость изменить систему уборки внутриквартальных территорий, привести её к общему стандарту.

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Изменения станут первым этапом комплексной реконструкции отрасли ЖКХ. Также она подразумевает закупку уборочной техники, создание 6,5 тысяч рабочих мест и повышение зарплаты работникам. 

Фото: Piter.tv

Теги: муниципальный округ, уборка дворов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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