У муниципалитетов заберут полномочия по уборке дворов

Городская администрация анонсировала комплексную реконструкцию отрасли ЖКХ.

В Смольном официально сообщили о том, что уборка дворов перейдет от органов местного самоуправления к районным администрациями. С 2011 года такие полномочия есть у муниципалитетов Колпинского, Пушкинского, Курортного, Кронштадтского, Петродворцового и Петроградского районов.

Ранее документ был опубликован на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы. Решение объясняют тем, что прошедшей зимой у жителей возникли претензии к коммунальным службам по уборке снега и наледи.

В большинстве случаев территории, подконтрольные органам местного самоуправления, обслуживались частными организациями, которые не всегда качественно выполняли работы по уборке. Назрела необходимость изменить систему уборки внутриквартальных территорий, привести её к общему стандарту. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Изменения станут первым этапом комплексной реконструкции отрасли ЖКХ. Также она подразумевает закупку уборочной техники, создание 6,5 тысяч рабочих мест и повышение зарплаты работникам.

Фото: Piter.tv