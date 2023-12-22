Петербуржцам предложили следить за зимней уборкой с помощью сервиса "Я здесь живу"

Зимой петербуржцы смогут получить данные об уборке снега, а в тёплое время года − о таких работах, как мытьё и подметание дорог.

В приложении "Я здесь живу" в Петербурге начал функционировать новый сервис под названием "Уборка дорог". Он позволяет жителям города получать информацию о текущих работах на дорогах в радиусе одного км от пользователя в реальном времени и за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы.

Сервис был впервые запущен в начале прошлого года. Зимой петербуржцы смогут получить данные об уборке снега, а в тёплое время года − о таких работах, как мытьё и подметание дорог. Более того, горожане смогут контролировать качество уборки рядом с их домами и при необходимости обращаться в соответствующие службы, а в случае необходимости оставить заявку через портал "Наш Санкт-Петербург".

Сервис "Уборка дорог" был разработан в рамках поручения губернатора Петербурга о создании комфортной городской среды. На экране отображается карта с треками, по которым можно отслеживать движение спецтехники и виды работ.

Ранее мы сообщили о том, что программу по благоустройству "Мой двор" запустили в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга