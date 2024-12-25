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Петербургские дворы 8 января чистят от снега почти 900 единиц техники

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Очищено около 17 тыс. "квадратов" внутриквартальных территорий, вывезено 1,2 тыс. "кубов" снега.

В Петербурге в уборке снега во дворах 8 января задействованы 7,3 тыс. дворников. Также на линию вышли 898 единиц техники, задействованы 632 единицы малой механизации, рассказали в Жилищном комитете города. 

Кроме того, отмечается, что за сутки использовали 935 тонн противогололедных материалов. Очищено почти 17 тыс. "квадратов" внутриквартальных территорий, вывезено 1,2 тыс. "кубов" снега. 

С учетом "температурных качелей" и потепления главными задачами остаются прометание территории с последующей обработкой противогололедными материалами, очистка подходов к парадным и контейнерным площадкам, уборка снега и наледи на кровлях жилых домов.

Жилищный комитет Петербурга

Ранее на Piter.TV: синоптик Колесов заявил, что в Петербург пришла оттепель. 

Видео: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

Теги: снегопад, уборка дворов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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