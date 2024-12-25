  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Колесов заявил, что в Петербург пришла оттепель
Сегодня, 11:41
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов заявил, что в Петербург пришла оттепель

0 0

Также будет снежно.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что до города добралась оттепель. 

Так, 8 января ожидается до +1 градуса, а 9 января – до +1…+2 градусов. На дорогах в эти дни будет не очень комфортно, однако интенсивного таяния снега не получится. 

Циклоны продолжают определять погоду в нашем регионе, следуют они через Ленобласть один за другим, поэтому снега в течение нескольких дней будет еще много. Сегодня и завтра это мокрый снег, так что и на деревьях отложение снега будет продолжаться. Ветра пока сильного нет, поэтому и красоту всю ничего не разрушит. Снег хотя и мокрый, но несколько сантиметров снежного покрова еще наберется.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Оттепель продлится пару дней, а потом прогнозируют понижение температуры. Следующий циклон придет днем 10 января, поэтому до 12 января выпадет много снега, предварительно, 10-15 сантиметров.

Следующая оттепель планируется только на старый Новый год, и там опять со снегом, но еще далеко, так что есть время понаблюдать за развитием атмосферных процессов.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, оттепель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии