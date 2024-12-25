Синоптик Колесов заявил, что в Петербург пришла оттепель

Также будет снежно.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что до города добралась оттепель.

Так, 8 января ожидается до +1 градуса, а 9 января – до +1…+2 градусов. На дорогах в эти дни будет не очень комфортно, однако интенсивного таяния снега не получится.

Циклоны продолжают определять погоду в нашем регионе, следуют они через Ленобласть один за другим, поэтому снега в течение нескольких дней будет еще много. Сегодня и завтра это мокрый снег, так что и на деревьях отложение снега будет продолжаться. Ветра пока сильного нет, поэтому и красоту всю ничего не разрушит. Снег хотя и мокрый, но несколько сантиметров снежного покрова еще наберется. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Оттепель продлится пару дней, а потом прогнозируют понижение температуры. Следующий циклон придет днем 10 января, поэтому до 12 января выпадет много снега, предварительно, 10-15 сантиметров.

Следующая оттепель планируется только на старый Новый год, и там опять со снегом, но еще далеко, так что есть время понаблюдать за развитием атмосферных процессов. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV