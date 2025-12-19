В Московском районе Разумишкин проверил качество уборки дворов

Чиновник проинспектировал, как работают сотрудники ручного труда и осмотрел места, где они отдыхают.

В Московском районе вице-губернатор Евгений Разумишкин проверил качество уборки дворов. Там зафиксирован дефицит дворников, пишет 15 января телеканал "Санкт-Петербург".

Местное руководство смогло грамотно перераспределить ресурсы, чтобы были охвачены все локации. Чиновник проинспектировал, как работают сотрудники ручного труда и осмотрел места, где они отдыхают.

У нас есть идеальные дворницкие, которые показывали в прошлые года. Потому что сначала надо предоставить нормальные условия труда, оплату, инвентарь, обучение под руководством мастеров, а потом уже требовать результат. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Во дворах и на пешеходных тропинках работает техника малой механизации.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга