В Московском районе Разумишкин проверил качество уборки дворов
Сегодня, 11:29
В Московском районе Разумишкин проверил качество уборки дворов

Чиновник проинспектировал, как работают сотрудники ручного труда и осмотрел места, где они отдыхают.

В Московском районе вице-губернатор Евгений Разумишкин проверил качество уборки дворов. Там зафиксирован дефицит дворников, пишет 15 января телеканал "Санкт-Петербург"

Местное руководство смогло грамотно перераспределить ресурсы, чтобы были охвачены все локации. Чиновник проинспектировал, как работают сотрудники ручного труда и осмотрел места, где они отдыхают. 

У нас есть идеальные дворницкие, которые показывали в прошлые года. Потому что сначала надо предоставить нормальные условия труда, оплату, инвентарь, обучение под руководством мастеров, а потом уже требовать результат. 

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга 

Во дворах и на пешеходных тропинках работает техника малой механизации.

Ранее мы рассказывали о том, что демонтаж новогоднего оформления начали в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

