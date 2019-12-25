В Петербурге завершились довыборы в муниципалитеты

В ночь с 11 на 12 сентября глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии подвел предварительные итоги.

По словам Максима Мейксина, выборы прошли "достаточно корректно", обращений было мало, а избирательные комиссии "показали высокий уровень работы".

По данным на 18 часов, явка составила всего 8%. Глава Горизибркома надеется, что удастся преодолеть планку в 10%. Избирательные участки закрылись в 20:00.

К 2 часам ночи были проверены 100% бюллетеней в некоторых округах. Так, например, бывший депутат ЗакСа Мария Щербакова лидирует на выборах в МО "Большая Охта" (64,71), а олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова — в Пушкине (41,6)%). В Зеленогорске победителем выборов стал сын бывшей главы Горизбиркома Натальи Чечиной Дмитрий Чечин (63,6%).

Напомним, вакантными являются 38 мест в 17 муниципальных образованиях: в Ломоносове, Зеленогорске, Пушкине, МО "Ивановский", "Невский округ", "Невская застава", "Оккервиль" (Невский район), МО "Ржевка", "Большая Охта" (в Красногвардейском районе), МО "Прометей" (Калининский район), МО "Шувалово-Озерки", "Сосновское", "Светлановское", МО №15 (Выборгский район), МО №7 (Васильевский остров), МО "Южно-Приморский" (Красносельский район), МО "Дачное" (Кировский район).

Фото: Piter.tv