Глава Минобороны РФ вспомнил о подвиге майора в Сирии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил снять фильм о подвиге летчика Романа Филипова.Такое заявление чиновник сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Гость программы напомнил журналисту Владимиру Соловьеву о том, что на сегодняшний день оборонное ведомство смогло вернуть тот армейский дух, который должен присутствовать в ВС. Рейтинг доверия к армии у граждан увеличился до 84-86%.

Я думаю, про него еще снимут, это когда наш парень - молодой еще летчик, когда он говорит "За пацанов!" и подрывает гранату. Там ничего рассказывать и придумывать не надо. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Министр напомнил, что террористы сами сняли на видео произошедшее. Шойгу уверен, что боевики хотели схватить российского пилота, чтобы затем показать его всему миру.

Напомним, что с 7 октября в России выходит в широкий проект художественная картина о гибели летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Фильм получил название "Небо".

Шойгу: число беспилотников в армии РФ в 2021 году превысит две тысячи единиц.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE