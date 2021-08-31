Шойгу: число беспилотников в армии РФ в 2021 году превысит две тысячи единиц

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил, что число беспилотников в армии в 2021 году превысит две тысячи единиц. Такое заявление специалист сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".
У нас в стране в вооруженных силах мы перевалим в этом году рубеж в 2 000.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Москва наладила поставки в Вооруженные силы страны серийных образцов БПЛА (комплексов беспилотных летательных аппаратов). Определен единый подход к работе с дронами.
Шойгу: фильм "Небо" покажет реальную работу ВС РФ в Сирии.
Видео: Youtube/Соловьёв LIVE
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