Шойгу: число беспилотников в армии РФ в 2021 году превысит две тысячи единиц

Глава Минобороны раскрыл статистику по поставкам дронов в ВС.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил, что число беспилотников в армии в 2021 году превысит две тысячи единиц. Такое заявление специалист сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

У нас в стране в вооруженных силах мы перевалим в этом году рубеж в 2 000. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Москва наладила поставки в Вооруженные силы страны серийных образцов БПЛА (комплексов беспилотных летательных аппаратов). Определен единый подход к работе с дронами.

Шойгу: фильм "Небо" покажет реальную работу ВС РФ в Сирии.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE