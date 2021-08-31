  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
136
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу: число беспилотников в армии РФ в 2021 году превысит две тысячи единиц

0 0

Глава Минобороны раскрыл статистику по поставкам дронов в ВС.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил, что число беспилотников в армии в 2021 году превысит две тысячи единиц. Такое заявление специалист сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

У нас в стране в вооруженных силах мы перевалим в этом году рубеж в 2 000.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Москва наладила поставки в Вооруженные силы страны серийных образцов БПЛА (комплексов беспилотных летательных аппаратов). Определен единый подход к работе с дронами.

Шойгу: фильм "Небо" покажет реальную работу ВС РФ в Сирии.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE

 
Теги: беспилотники, бпла, дроны, минобороны, сергей шойгу, соловьёв live
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии