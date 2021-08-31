Шойгу: фильм "Небо" покажет реальную работу ВС РФ в Сирии

Глава Минобороны рассказал, что летчик Пешков совершил подвиг.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил о том, что фильм "Небо" покажет реальную работу Вооруженных сил РФ в Сирии. Кадры картины были показаны на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева в рамках проекта "Соловьев Live". Гость программы рассказал, что кино основано на реальных событиях. Оно о жизни погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова.

Мы все понимали, что, представьте себе, что завтра страна включает экран, а там наши ребята, попавшие в руки этих бандитов. Это была такая операция, где показали себя все. Эта история, которая говорит о многом на сегодняшний день. Во-первых, о том, что мы довольно хорошо и основательно подготовились к этой операции. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Шойгу заметил, что ВС России могут по максимуму обеспечить безопасность военнослужащих, которые воюют за пределами страны. При этом министр заметил, что "война есть война", а с этим трудно что-либо сделать.

Шойгу пошутил о неявке в украинский суд.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE