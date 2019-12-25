Глава Минобороны отреагировал на вызов в Мариуполь.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу пошутил о неявке в украинский суд. Чиновник с юмором ответил журналисту Владимиру Соловьеву в рамках его YouTube-проекта "Соловьев Live". У гостя программы поинтересовались о том, почему он не явился в суд соседнего государства, куда его вызывали власти Киева.

Виноват, исправлюсь. Сергей Шойгу, глава Минобороны

Напомним, что Служба безопасности Украины в середине июля 2021 года разместила на официальном сайте заявление о том, что Сергея Шойгу обязали явиться в Мариуполь для того, чтобы министру РФ выдали подозрения, а также рассказали о начале проведения следственных действий. Чиновника подозревают на Украине в создании военизированных вооруженных формирований, которые привели к гибели людей. Ранее Москва не раз отвергала обвинения в причастности к событиям на Донбассе.

Шойгу: практически все российское оружие проверено в Сирии.

Фото: Минобороны России