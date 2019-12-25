Шойгу: практически все российское оружие проверено в Сирии

В Минобороны рассказали о прогрессе в ВПК.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что практически все отечественное оружие проверено в Сирии. Такое заявление чиновник сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Гость программы уточнил, что техника и оружие проверено во время контртеррористических операций в регионе.

Сирия, в которой мы проверили больше 320 образцов, мы проверили практически все оружие за исключением понятного...Для этого была принята программа модернизации оборонно-промышленного комплекса, были вложены деньги в предприятия. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

В Министерстве обороны заметили, что за последнее время увеличилось количество поставок в армию современных образцов техники. Также возросли требования к выполнению по государственному оборонному заказу. За девять лет Вооруженные силы РФ получили 15,5 тысяч образцов техники для сухопутных сил. Для сравнения в 1999-2002 годах Минобороны было передано только по 10 или максимум 19 летательных аппаратов (самолеты и вертолеты). Сейчас же Россия получает по 140-150 образцов ежегодно.

Шойгу заявил о планах увеличить скорость и дальность гиперзвуковых ракет.

Фото: Минобороны России