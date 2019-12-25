В Минобороны РФ напомнили о новейшем вооружении, находящемся на боевом дежурстве в стране.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о планах увеличить скорость и дальность гиперзвуковых ракет. Об этом министр рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

У нас в перспективе, причем совсем недалекой, увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Чиновник напомнил журналисту, что адаптация носителей к новейшим типам вооружения считается одним из важнейших вопросов в сфере обороны. При этом Шойгу заметил, что невозможно под каждую ракету сделать самолет или корабль. Он уверен, что выходом из этой ситуации является создание универсальной пусковой установки для всего имеющегося у РФ оружия. При этом ряд современного вооружения уже находится в составе Минобороны. Он рассказал, что на боевом дежурстве находятся "Кинжалы", "Авангарды", "Пересвет".

Шойгу: выплата в 15 тысяч рублей является важным элементом поддержки военных.

Фото: МИнобороны России

