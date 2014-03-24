Шойгу: выплата в 15 тысяч рублей является важным элементом поддержки военных

По его словам, российские военные хорошо восприняли новость о выплатах.

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что единовременная выплата 15 тысяч рублей стала важным элементом социальной поддержки военнослужащих. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

По словам главы оборонного ведомства, российские военные хорошо восприняли новость о выплатах, которые предложил президент государства Владимир Путин.

Власть понимает, что этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле оказался выше, ну, пандемия, тут ничего не поделаешь, и президент это видит, и он предложил и внес вот это. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Напомним, решение о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тысяч рублей глава государства посчитал необходимым распространить на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Одним из указов затрагивает выплаты пенсионерам, которые проходили военную службу, службу в органах внутренних дел, национальной гвардии России и в других ведомствах. Второй указ распространяет единовременную выплату на остальные категории пенсионеров.

Ранее Шойгу сообщил, что объемы производства гражданской авиатехники недостаточны.

Видео: Youtube/Россия 24