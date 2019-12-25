Глава Минобороны РФ: объемы производства гражданской авиатехники недостаточны

По оценке Шойгу, решение выделить 340 млрд рублей на региональную или малую авиацию беспрецедентно.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. Об этом он сказал во вторник на съезде партии "Единая Россия".

Во вторник, 24 августа состоялся съезд партии "Единая Россия". В нем приняли участие 393 делегата из 85 региональных отделений партии. Также на съезде выступил президент России Владимир Путин. Он упомянул, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Шойгу отметил, что "таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось".

А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири – на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Ранее мы сообщили, что Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тысяч рублей.

Фото: Минобороны РФ