NI рассказал, зачем США похитили комплекс "Панцирь-С1" в Ливии

Калеб Ларсон назвал выгоду американцев.

NI рассказал, зачем США похитили комплекс "Панцирь-С1" российского производства в Ливии. Журналист издания The National Interest Калеб Ларсон уточнил, что американцам не нужен ЗРК для изучения его технических характеристик. По мнению эксперта, для разведки комплекс не представляет из себя особой ценности, так как технику военные имели возможность изучить ранее (она была принята на вооружение ОАЭ). Однако Ларсен уверен, что из "Панциря" можно извлечь какую-то значимую информацию, несмотря на заявления Москвы об обратном.

Завладеть целым и работоспособным "Панцирем" — большая удача для тех, кто занимается боевой подготовкой, так как это не имитационная модель, а реальная техника противника Калеб Ларсон, военный эксперт из США

Специалист полагает, что еще одной задачей для американских военных мог стать некий "сигнал" российским военным в Ливии. В пользу этой теории говорит тот факт, что в 2019 году ЗРК российского производства сбил в Ливии американский дрон MQ-9 Reaper. Основной выгодой в получении "Панциря" аналитик назвал тот момент, что теперь у США появился объект для тренировок.

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Фото: Минобороны России

