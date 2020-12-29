Россия официально получила первый серийный Су-57

Самолет поступил на вооружение в Южный военный округ.

Россия официально получила первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Известно, что боевой самолет передан Вооруженным силам Хабаровского края. Об этом сообщает региональное правительство.

Первый самолет, собранный на предприятии КнААЗ, уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа пресс-релиз местной администрации

Директор авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре Александр Пекарш отметил, что сейчас предприятие планомерно оснащает агрегатно-сборочные цехи для того, чтобы изготавливать самолеты пятого поколения. В частности, на заводе появятся уникальные поворотные стапели, необходимые для сборки Су-57. В 2021 году армия РФ получит еще четыре истребителя пятого поколения.

National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35.

Фото: Минобороны России