Александр Михайловский рассказал о запуске американской AGM-158 JASSM над акваторией Черного моря.

ВВС НАТО и США "прощупывали" крымские ПВО в ходе учений над Черным морем. Об этом журналистам сообщил военный обозреватель Александр Михайловский. По слова специалиста,Вашингтон даже не пытался скрыть свои намерения в регионе. Одной из задач американских сил в рамках проведенных тренировок стала отработка ракетного удара при помощи AGM-158 JASSM. Данное оружие предназначено для уничтожения наземной инфраструктуры противника. При этом боеприпас имеет мощную радиоэлектронную защиту, которая позволяет ракете оставаться незамеченной для ПВО.

Эксперт уверен, что запуск AGM-158 JASSM в регионе нужен США и НАТО для того, чтобы проверить работу местных ПВО, а также для демонстрации собственной силы. По словам Михайловского, Североатлантический альянс регулярно проводит учения в черноморском регионе, запускает БПЛА в Румынии и устраивает провокации.

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