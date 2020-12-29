Шрёдер считает возвращение Крыма "нарушением международного права".

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО. Об этом пишет издание Spiegel.

Чиновник напомнил о вступлении новых государств в состав НАТО до событий 2014 года. По его мнению, у восточноевропейских стран было суверенное право принять решение, хотят ли они быть в Евросоюзе или в НАТО. Экс-канцлер ФРГ добавил, что потом дискуссия пошла в другое русло. Это произошло из-за США. Чиновник имел ввиду принятие Грузии и Украины в НАТО. По его словам, это было ничто иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО.

Это утверждение не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса. Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии

Щрёдер уверен, что российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Он полагает, что в данном случае поможет только диалог. Давление срабатывает в самых редких случаях.

Ранее мы сообщили, что Нурмагомедов намерен вернуться в UFC.

Фото: скриншот