Нурмагомедов намерен вернуться в UFC

Возвращение в карьеру состоится если претенденты на титул чемпиона UFC в легком весе смогут заинтересовать спортсмена своими выступлениями.

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намерен вернуться в смешанные единоборства. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Речь идет о двух главных поединках турнира UFC 257. В них Конор Макгрегор сразится с Дастином Порье, а Дэн Хукер встретится на ринге с Майклом Чендлером. Кроме того, возможным соперником россиянина может стать бразильский боксер Чарльз Оливейр. Дана Уайт уже сделал официальное заявление о возвращении Нурмагомедова.

Как я сказал, он прошел через многое перед последним боем. Его отец умер, он провел много времени вдали от семьи, получил травму во время тренировки. В итоге он принял эмоциональное решение. Разговаривая с ним, я попросил его не спешить, сказал, что мы однажды встретимся. Вчера это произошло. В целом сейчас он чувствует, что достиг всего, чего он хотел. Дана Уайт, президент Абсолютного бойцовского чемпионата

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Видео: Youtube/TheMacLife