В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19

Автор статьи Федерико Куско отметил, что Запад с подозрением встречает российские инициативы.

В Европе посчитали, что вакцина "Спутник V" сможет подавить пандемию COVID-19. Об этом сообщило испанское издание французской газеты "Monde diplomatique".

Куско отметил скептическое и безразличное поведение властей западных стран. Он назвал это невежеством относительно русской научной традиции.

Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы. - Федерико Куско, журналист газеты "Monde diplomatique"

Он убежден, что создание российской вакцины – это результат целой исторической цепочки научных работ в России. При этом, Запад годами отрицает российские достижения. По его мнению, фармацевтические лаборатории США и членов ЕС устанавливают астрономические цены на лекарства, а вот "Россия за деньгами не гонится". Журналист надеется, что через 50 лет никто не вспомнит подозрений Запада в отношении российской вакцины от COVID-19.

Ранее мы сообщили, что Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами.

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