Оперштаб разрешил перелеты в Индию, Катар, Вьетнам и Финляндию.

Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами. Об этом журналистам рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ранее вице-премьер РФ провела заседание, по итогам которого чиновники приняли решение об открытии воздушного пространства для нескольких государств. Речь идет о перелетах в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года пресс-служба оперштаба

Известно, что рейс по маршруту Москва-Ханой будет выполняться дважды в неделю, по направлению Москва-Нью-Дели - также два раза в неделю, Москва-Хельсинки и Петербург-Хельсинки - дважды в неделю, Москва-Доха - трижды в неделю.

Постановление принято согласно озвученным ранее критериям. В странах должно фиксироваться не более 40 новых случаев заражения в течение 14 дней на каждые 100 тысяч населения. При этом прирост новых пациентов и коэффициент распространения коронавируса не может составлять более единицы.

Границы некоторых стран могут быть закрыты для россиян до сентября 2021 года.

Фото: Piter.tv