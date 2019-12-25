Границы некоторых стран могут быть закрыты для россиян до сентября 2021 года

Игнатьев подчеркнул, что речь преимущественно идёт о направлениях европейских стран.

Границы некоторых стран, популярных среди туристов, могут быть закрыты для россиян до сентября 2021 года. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

По его словам, власти других государств допускают открытие границ только после летнего туристического сезона. Игнатьев подчеркнул, что речь преимущественно идёт о направлениях европейских стран.

Президент Российского союза туриндустрии рассказал, что многие туристические операторы, которые специализируются на приёме заграничных туристов, в 2020 году не получили клиентов. Их Игнатьев назвал наиболее пострадавшими.

Рынок потерял 95-97% своих зарубежных клиентов. Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии

Ранее власти Петербурга объяснили введение ограничительных мер на Новый год.

Фото: pixabay.com