Минобороны сообщило о сбитом ударном дроне ВСУ над Курской областью

Военнослужащие раскрыли подробности выполнения задачи на СВО.

Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины сбит российскими средствами противовоздушной системы над Курской областью. Задача выполнена при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1". Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

В процессе несения боевого дежурства расчеты обнаружили воздушную цель. В результате грамотных действий ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ, был взят на сопровождение и уничтожен. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что самоходный "Панцирь" разработан специалистами Конструкторского бюро приборостроения, входящего в отечественный холдинг "Высокоточные комплексы". ЗРПК необходим профильному ведомству для организации ближней обороны гражданских и военных объектов, прикрытия техники противовоздушной обороны дальнего действия. В Вооруженных силах России машина представлена модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Такой комплекс может поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тысячи метров в секунду и на дистанции от 200 метров до 20 километров.

По делу о взятке задержан замкомандующего Ленинградским военным округом.

Фото и видео: Минобороны России