МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА на донецком направлении

Российские боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" и зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Специалисты уточнили, что оснащение отечественного "Панциря-С1" позволяет поражать любые средства воздушного нападения противника в установленном диапазоне работы. Экипажи в круглосуточном режиме контролируют зону ответственности. Для ликвидации ракет ВСУ в арсенале у ЗРК имеется по 12 снарядов. Дополнительно на каждом комплексе размещено по две 30-миллиметровых двухствольных пушки. Их боекомплект составляет 1,4 тысячи выстрелов.
Расчеты постоянно меняют позиции, а, прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.
пресс-служба Минобороны РФ
В профильном ведомстве добавили, что российские расчеты противовоздушной обороны из "Южной" группировки сил ежедневно выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники ВС РФ от дронов киевского режима.
Шойгу представили ударный квадрокоптер для дистанционного минирования.
Фото и видео: Минобороны России
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