F-35 Lightning II будет отвечать за первый контакт с российскими ВС в случае конфликта в Европе.

В США назвали главное оружие НАТО против России. О нем рассказали журналисты Defense News. В СМИ уточнили, что основным оружием североатлантического альянса против Москвы должен стать истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Это произойдет благодаря малозаметности самолета и оснащению многочисленными датчиками. Ранее об оснащении борта рассказали представители корпорации RAND. Они назвали боевой самолет единственным, для первоначального контакта с российскими военными в случае начала конфликта в Европе.

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В отчете отмечается, что F-35 Lightning II будут иметь возможность проникать в российские системы ПВО, что принесет значительный "вклад с первых часов". Эксперты уверены, что конфликт в Европе может возникнуть в том случае, если Кремль решит воспользоваться региональным дисбалансом и оккупировать часть территории.

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