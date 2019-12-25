Президент США уточнил, что в противном случае погибнут миллионы американцев.

Джон Байден призвал губернаторов поддержать его экономический план в размере 1,9 трлн долларов. Об этом президент заявил на видеоконференции с американскими губернаторами. По мнению главы Белого дома, миллионы человек пострадают, если срочно не принять его план по стимулированию национальной экономики.

Мы должны быть сегодня более целеустремленными. Величайшие риски, как об этом говорят экономисты с Уолл-стрит и из-за рубежа, состоят в том, что если мы не одобрим достаточно средств или одобрим слишком мало, ... то в каждом из ваших штатов и территорий, красных и синих, миллионы американцев пострадают. Джо Байден, президент США

Политик напомнил, что бизнесменам по стране из-за возникшего кризиса пришлось закрыть порядка 400 тысяч предприятий. По информации от международного рейтингового агентства Moody"s, план Байдена поможет экономике создать 7 млн рабочих мест в текущем году. При этом около 18 млн рабочих мест появятся в следующие четыре года.

Байден ждет завершения оценки разведкой США шагов со стороны России.

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