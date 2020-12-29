Байден ждет завершения оценки разведкой США шагов со стороны России

Президент Джо Байден ждет завершения оценки американской разведкой шагов со стороны России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.
Мы считаем, что за последние несколько лет Владимиром Путиным и должностными лицами Кремля было сделано много вызывающих обеспокоенность шагов, как говорил президент, а также во время избирательной кампании.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Она также добавила, что на завершение данного процесса потребуются недели. По его итогам Байден будет принимать решения о выстраивании отношений с Россией.
Ранее постпред России предупредил об асимметричном ответе на санкции ЕС.
Видео: YouTube / Washington Post
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