Байден ждет завершения оценки разведкой США шагов со стороны России

По его итогам американский президент будет принимать решения о выстраивании отношений с Москвой.

Президент Джо Байден ждет завершения оценки американской разведкой шагов со стороны России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

Мы считаем, что за последние несколько лет Владимиром Путиным и должностными лицами Кремля было сделано много вызывающих обеспокоенность шагов, как говорил президент, а также во время избирательной кампании. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Она также добавила, что на завершение данного процесса потребуются недели. По его итогам Байден будет принимать решения о выстраивании отношений с Россией.

Ранее постпред России предупредил об асимметричном ответе на санкции ЕС.

Видео: YouTube / Washington Post