Постпред России предупредил об асимметричном ответе на санкции ЕС

Он также заявил, что власти не собираются по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов предупредил об асимметричном ответе на санкции Запада. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат отметил, что российские власти не собираются по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом. Однако, по его словам, не исключены ответные шаги Москвы в ответ на новые ограничительные меры со стороны Брюсселя.

В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на эту ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом. Без последствий такие действия не останутся. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

Ранее кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что США не должны недооценивать Россию.

Видео: YouTube / Россия 24