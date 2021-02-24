Кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что США не должны недооценивать Россию

Он также назвал Россию "ослабевающей державой".

Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США не должны недооценивать Россию. Об этом он заявил на выступлении в спецкомитете по разведке Сената Конгресса. Его слова приводит ТАСС.

Бернс считает, что Вашингтон должен трезво оценивать потенциальные угрозы со стороны Москвы и реагировать на них.

Что я усвоил, так это то, что всегда будет ошибкой недооценивать путинскую Россию. Хотя во многом Россия является ослабевающей державой, она как минимум может быть деструктивной под руководством Путина как укрепляющиеся державы. Уильям Бернс, кандидат на пост главы ЦРУ

Бернс добавил, что американским властям важно "максимально работать с союзниками и партнерами". Таким образом, по его мнению, можно будет повлиять на расчеты Путина.

Ранее Бернс назвал Китай крупнейшим геополитическим соперником США.

Видео: YouTube / CBS News