Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай крупнейшим геополитическим соперником США

По его словам, победа над руководством КНР будет ключевой задачей для национальной безопасности в предстоящие десятилетия.

Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс назвал Китай крупнейшим геополитическим соперником США. Об этом он заявил на выступлении в спецкомитете по разведке Сената Конгресса. Его слова приводит ТАСС.

Бернс отметил, что текущая обстановка в мире становится все более сложной и конкурентной, и в нем сохраняются "знакомые угрозы - от терроризма и распространения ядерного оружия до агрессивной России, провокационной Северной Кореи и враждебного Ирана". Однако, по его мнению, "хищническое" руководство КНР представляет собой крупнейшее геополитическое испытание. Победа над ним будет ключевой задачей для национальной безопасности США в предстоящие десятилетия.

Если моя кандидатура будет утверждена, то мой подход к руководству ЦРУ будет формироваться четырьмя ключевыми и взаимосвязанными приоритетами: Китаем, технологиями, людьми и партнерствам. Уильям Бернс, кандидат на пост главы ЦРУ

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Видео: YouTube / CBS News