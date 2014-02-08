Штаты готовы сотрудничать с европейскими партнерами «краеугольным камнем» внешней политики.

Президент США Джо Байден заявил о возвращении США на мировую арену. Он заявил о намерении Вашингтона защищать интересы Европы. Об этом политик сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам американского лидера, трансатлантический союз вернулся. Однако, Вашингтон не готов оглядываться назад. Байден полагает, что союз между США и Европой должен оставаться "ключевым" в отношении двух стран и на мировой арене. Он заверил участников конференции в приверженности США обеспечению безопасности союзников по НАТО в рамках пятой статьи устава организации. По данной статье нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на весь блок НАТО.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию альянса. По его мнению, она не учитывает ухудшение отношений с Россией и укрепление Китая.

Ранее мы сообщили, что в Улан-Удэ подполковник Росгвардии попытался заставить официантку съесть деньги.

Видео: Youtube/CNBC Television