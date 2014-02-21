В Улан-Удэ подполковник Росгвардии попытался заставить официантку съесть деньги

Полковник Росгвардии попытался заставить официанту съесть денежные купюры. Видео попало в интернет. По данному факту началась проверка.
Инцидент произошел около года назад в кафе "Золотая медаль" на улице Ключевской в Улан-Удэ. Девушка попросила мужчину заплатить за контейнер, в котором он намеревался унести домой еду. Росгвардеец отказался и начал хамить официантке. В итоге офицер вытащил деньги и попытался "накормить" ими официантку. В этот момент к ним подбежали охранники заведения. Они почти сразу вызвали сотрудников Росгвардии.
Инцидент начали расследовать не сразу. Прошел почти год, прежде чем ролик посмотрели пользователи социальных сетей. Затем дело сдвинулось с мертвой точке. Виновного обещали привлечь к ответственности.
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Видео: Youtube/Gazeta Номер один
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