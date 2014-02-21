В Улан-Удэ подполковник Росгвардии попытался заставить официантку съесть деньги

Причиной конфликта между полковником и молодой девушкой стал контейнер для еды. Росгвардеец решил не платить за него, а официантка начала доказывать, что это правило в их кафе.

Полковник Росгвардии попытался заставить официанту съесть денежные купюры. Видео попало в интернет. По данному факту началась проверка.

Инцидент произошел около года назад в кафе "Золотая медаль" на улице Ключевской в Улан-Удэ. Девушка попросила мужчину заплатить за контейнер, в котором он намеревался унести домой еду. Росгвардеец отказался и начал хамить официантке. В итоге офицер вытащил деньги и попытался "накормить" ими официантку. В этот момент к ним подбежали охранники заведения. Они почти сразу вызвали сотрудников Росгвардии.

Инцидент начали расследовать не сразу. Прошел почти год, прежде чем ролик посмотрели пользователи социальных сетей. Затем дело сдвинулось с мертвой точке. Виновного обещали привлечь к ответственности.

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Видео: Youtube/Gazeta Номер один