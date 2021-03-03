Госдеп США тесно сотрудничает с Европой по ситуации вокруг Навального

Нед Прайс рассказал, что российский оппозиционер хотел раскрыть "правду о коррупции в РФ".

В Государственном департаменте заявили, что США тесно сотрудничают с Европой по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Вашингтона Нед Прайс. Чиновник уточнил, что Джо Байден, а также госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно общались с западными коллегами по данному вопросу.

Ясно, что российские официальные лица выбрали своей целью Навального из-за его активистской деятельности и усилий, направленных на то, чтобы вскрыть неудобную правду о коррупции со стороны российских официальных лиц и дать голос оправданному недовольству российских граждан своим правительством и его политикой. Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепа США

Чиновник напомнил, что в настоящее время ситуация с российским оппозиционером для США является постоянной темой двусторонних и многосторонних переговоров.

Госдеп США назвал ситуацию с Алексеем Навальным "срочным вопросом".

Видео: Department of State