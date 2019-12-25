Джо Байден рассказал об ответе американцев после нападения на Айн-эль-Асад.

Джо Байден заявил, что США устанавливают ответственных за обстрел базы в Ираке. Об этом американский президент сообщил журналистам Белого дома. По словам лидера страны, сейчас специалисты устанавливают тех, кто атаковал используемую военнослужащими базу Айн-эль-Асад. По мнению политика. ответные меры будут предприняты после этого.

Слава богу, что никто не был убит ракетой...Мы устанавливаем, кто несет ответственность, и мы будем принимать решения исходя из этого. Джо Байден, президент США

Политик подтвердил, что при атаке на Айн-эль-Асад погиб один человек. Американский гражданин, работавший по контракту, скончался от сердечного приступа. На объекте в иракской провинции Анбар взорвались не менее десяти ракет противника.

Блинкен считает, что Иран "движется в неправильном направлении" в вопросе ядерной сделки.

Фото: Белый дом