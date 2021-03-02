На кадрах заснята атака Тегерана, которая произошла 8 января 2020 года.

Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США. Ролик размещен на YouTube-канале The War Zone. По данным источника, кадры сняты представителями американской минобороны при помощи дрона. Момент нападения якобы зафиксирован в Ираке. Он произошел 8 января прошлого года. Таким образом Тегеран ответил Вашингтону на убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Ролик снят на инфракрасную камеру. На нем демонстрируется, как шесть ракет друг за другом попадают по военным объектам базы Эйн-аль-Асад. Военные объяснили, что в общей сложности противник выпустил по инфраструктуре порядка 11-16 ракет. Ирану удалось повредить боевые истребители.

В момент удара на базе находились военнослужащие. Ни один из них не погиб. Однако 110 пострадавшим пришлось обращаться за медицинской помощью. У них зафиксированы черепно-мозговые травмы.

Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью.

Видео: Youtube/The War Zone