Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани

Власти направили запрос в страны, которые были связаны или вовлечены в гибель генерала.

Власти Ирана обвинили 48 человек, причастных к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в январе 2020 года. Об этом заявил секретарь штаба по правам человека судебной системы страны Али Бакери. Его слова приводит "РИА Новости"

Бакери отметил, что Иран предпринял необходимые шаги по привлечению их к ответственности. Власти направили запрос в страны, которые были связаны или вовлечены в гибель Сулеймани, с требованием предоставить всю необходимую информацию.

Последний страной была Германия. До нас дошла информация, что американская база Рамштайн в Германии замешена в обмене данных между американскими беспилотниками, задействованными в убийстве Сулеймани. Али Бакери, секретарь штаба по правам человека судебной системы Ирана

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