Тегеран заявил, что непричастен к нападению на дипведомство США в Багдаде.

В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде заявил журналистам, что Тегеран отвергает американские "фальшивые и безосновательные" обвинения в том, что военные атаковали их дипломатическое представительство в Багдаде. Ранее такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

Как уже неоднократно заявлялось, Иран отвергает нападения на дипломатические и жилые объекты Саид Хатибзаде, официальный представитель Ирана

Чиновник рекомендовал Трампу воздержаться от нагнетания напряженности между странами. Поведение американского политика в Иране назвали "опасным авантюризмом". В МИД уверены, что таким образом Вашингтон ищет оправдания для собственных интриг.

В Иране казнили главу новостного портала Amad News.

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