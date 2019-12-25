В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде заявил журналистам, что Тегеран отвергает американские "фальшивые и безосновательные" обвинения в том, что военные атаковали их дипломатическое представительство в Багдаде. Ранее такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.
Как уже неоднократно заявлялось, Иран отвергает нападения на дипломатические и жилые объекты
Саид Хатибзаде, официальный представитель Ирана
Чиновник рекомендовал Трампу воздержаться от нагнетания напряженности между странами. Поведение американского политика в Иране назвали "опасным авантюризмом". В МИД уверены, что таким образом Вашингтон ищет оправдания для собственных интриг.
В Иране казнили главу новостного портала Amad News.
Фото: Pixabay.com
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