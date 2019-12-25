В Иране наладили выпуск копии американской ракеты Hellfire

Оружие получило название Ghaem-114.

В Иране наладили выпуск копии AGM-114 Hellfire. Об этом в Twitter-аккаунте написал военный эксперт. Он разместил в социальных сетях фотографию инженерной разработки Тегерана, которая представляет собой копию американской управляемой ракеты. Этот снаряд используется Вашингтоном для оснащения ударных вертолетов H-64 Apache, AH-1Z Viper, OH-58 Kiowa и при нападении дронами MQ-1 и MQ-9.

Ракета Ирана получила название Ghaem-114. Ее официальная презентация состоялась в рамках выставки военных разработок для интересов Военно-морских сил страны. Данные о том, что военные Ирана смогли создать копию американского оружия появились в СМИ еще в феврале 2020 года. Тогда снаряды были продемонстрированы на вертолете Bell-214A КСИР, но заметить их можно было только издали. Сейчас рассмотреть ракеты можно в крупном плане.

Напомним, что AGM-114 Hellfire длительное время применялись американцами на территории Ирака.

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Фото: Twitter/Yuri Lyamin