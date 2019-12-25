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В Иране казнили главу новостного портала Amad News
Сегодня, 14:13
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lesjasap

В Иране казнили главу новостного портала Amad News

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Рухолла Зам лишился жизни по решению Верховного суда утром 12 декабря.

В Иране казнили главу новостного портала Amad News. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала IRIB. В СМИ уточнили, что власти страны произвели в исполнение смертный приговор в отношении Рухоллы Зама. Ранее представителя прессы уличили в сотрудничестве с иностранными разведывательными службами из Франции, США и Израиля, а также проведении антиправительственной деятельности.

Днем 8 декабря официальный представитель инстанции Голям Хосейн Исмаили отметил, что Верховный суд оставляет в силе смертный приговор осужденному. Информация о задержании руководителя информационной службы просочилась в СМИ 14 октября 2019 года. Заму поймали представители сил Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, что Рухолла Зам известен в качестве активиста и журналиста, который вел свою профессиональную деятельность из-за границы. Он постоянно проживал на территории Франции. Особую деятельность представитель СМИ проявлял в рамках освещения протестов в Иране в 2017-2018 годах.

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Фото: Pixabay.com

Теги: amad news, иран, рухолла зам, смертная казнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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