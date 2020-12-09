Средства не заложены в госбюджет Тегерана на 2021 год.

Иран отказался выплачивать Украине компенсации за сбитый Boeing-737. Об этом местным журналистам из "Громадське" сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Евгений Енин. По данным чиновника, Тегеран не будет выплачивать деньги семьям погибших в авиакатастрофе рейса "Международных авиалиний Украины".

Енин уточнил, что Иран не заложил в государственный бюджет на 2021 год заявленные 200 млн евро для компенсаций. Эти деньги должны были быть взяты из фонда национального развития. На Украине напомнили, что Киев не вел переговоры о размере компенсаций. Дипломаты исходят из того, что выплаты должны соответствовать обстоятельствам трагедии, а также степени сотрудничества Тегерана в объективном расследовании.

Напомним, что ранее глава Центрального страхования Ирана Голамреза Солеймани рассказал о позиции государства. Он напомнил, что украинский Boeing-737 был застрахован европейскими компаниями. В связи с эти Тегеран считает, что именно они и должны выплачивать компенсацию семьям жертв. Однако представитель МИД Ирана Аббас Мусави говорил о том, что Тегеран согласен на выплату компенсаций.

В МИД Украины сообщили о расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing.

Видео: Youtube/ТСН