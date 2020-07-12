Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в январе, его сбили иранские военные.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор. Об этом сообщает Tasnim.

В документе говорится, что ночью 8 января Иран ударил по месторасположению американских войск в Ираке. Отмечается, что системы ПВО "изменили уровень готовности". Таким образом из-за отсутствия перенастройки установка неверно отразила географию вылета украинского Boeing.

Специалисты отметили, что причиной удара по украинскому Boeing является человеческий фактор.

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Видео: Twitter/Heshmat Alavi