В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор. Об этом сообщает Tasnim.
В документе говорится, что ночью 8 января Иран ударил по месторасположению американских войск в Ираке. Отмечается, что системы ПВО "изменили уровень готовности". Таким образом из-за отсутствия перенастройки установка неверно отразила географию вылета украинского Boeing.
Специалисты отметили, что причиной удара по украинскому Boeing является человеческий фактор.
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Видео: Twitter/Heshmat Alavi
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