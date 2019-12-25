Эксперты успешно получили информацию со сбитого под Тегераном самолета.

В МИД Украины сообщили о расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing. Об этом журналистам рассказал замминистра главы внешнеполитического ведомства Евгений Енин. Он рассказал, что несмотря на внешние повреждения, эксперты смогли получить информацию с самописцев сбитого в Иране пассажирского лайнера.

Все данные из речевого и параметрического самописцев считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев Евгений Енин, заместитель главы МИД Украины

Ранее канадское Бюро по расследованиям на транспорте заявило о том, что группа международных экспертов завершила предварительный анализ сведений с бортовых самописцев самолета, сбитого в январе под Тегераном. Расшифровка "черных ящиков" пассажирского Boeing 737 ведется с 21 июля в Париже.

Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов. Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование Евгений Енин, заместитель главы МИД Украины

Напомним, что украинский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" упал под Тегераном 8 января 2020 года. В нем погибли 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Германии.

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате.

Видео: Twitter/Heshmat Alavi