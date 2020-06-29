К авиакатастрофе привела человеческая ошибка.

Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing 737 в январе 2020 года. Тегеран указал в отчете о том, что самолет оказался ликвидирован из-за человеческой ошибки. Высшие военные власти страны не отдавали приказ об уничтожении пассажирского лайнера. Однако оператор ЗРК имел сведения о выпущенных крылатых ракетах. Специалист не смог определить, где находится север, чтобы направить туда ракеты.

Известно, что оператор направил сообщение в штаб о ситуации, однако не получил моментального ответа. Он принял решение выпустить по подозрительному объекту две ракеты с интервалом в 26 секунд. Одна из них не попала в цель. В Тегеране отметили, что такая деятельность нарушает должностную инструкцию. Они заметили, что все причастные к трагедии арестованы.

Напомним, что самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение утром 8 января. Лайнер вылетел из аэропорта Тегерана с 176 пассажирами и девятью членами экипажа на борту. В списке жертв числятся граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В Киеве призвали наказать Россию за крушение самолета в Иране.

Видео: Twitter/Heshmat Alavi