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nastya960
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CNN: украинский лайнер был сбит двумя ракетами

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При этом. США по-прежнему считают, что самолёт был уничтожен случайно.

Украинский Boeing 737 был сбит в Иране двумя ракетами российского производства. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя США.

Уточняется, что самолет уничтожили ракетами класса "земля – воздух" . При этом. США по-прежнему считают, что самолёт был уничтожен случайно.

Boeing 737 рухнул через пару минут после вылета из Тегерана 8 января. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее в Пентагоне заявили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер.

Теги: cnn, лайнер, тегеран
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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