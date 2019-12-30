CNN: украинский лайнер был сбит двумя ракетами

При этом. США по-прежнему считают, что самолёт был уничтожен случайно.

Украинский Boeing 737 был сбит в Иране двумя ракетами российского производства. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя США.

Уточняется, что самолет уничтожили ракетами класса "земля – воздух" . При этом. США по-прежнему считают, что самолёт был уничтожен случайно.

Boeing 737 рухнул через пару минут после вылета из Тегерана 8 января. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее в Пентагоне заявили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер.