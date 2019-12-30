CNN: украинский лайнер был сбит двумя ракетами

Украинский Boeing 737 был сбит в Иране двумя ракетами российского производства. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя США.
Уточняется, что самолет уничтожили ракетами класса "земля – воздух" . При этом. США по-прежнему считают, что самолёт был уничтожен случайно.
Boeing 737 рухнул через пару минут после вылета из Тегерана 8 января. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Ранее в Пентагоне заявили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер.
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