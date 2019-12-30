В Пентагоне заявили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

В Пентагоне считают, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз, которые находятся в Ираке.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", потерпевший катастрофу у Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Tор-M1" иранской армии. С такой версией выступил представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и сотрудник иракской разведки. Об этом сообщил Newsweek.

В Пентагоне считают, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз, которые находятся в Ираке. США рассматривают версии преднамеренного и случайного удара.

В начале этого года Иран атаковал американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции против, военных, которые имеют любое отношение к гибели в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. По объектам штатов было выпущено 15 ракет.

Ранее в Киеве назвали несколько версий крушения Boeing в Тегеране.