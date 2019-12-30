В Киеве назвали несколько версий крушения Boeing в Тегеране

В СНБО считают, что самолет могла поразить зенитная ракета российского производства "Тор".

На Украине назвали несколько версий крушения Boeing 737 над Ираном. Об этом изданию "Цензор.нет" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

В СНБО считают, что самолет могла поразить зенитная ракета российского производства "Тор". Также на бору мог произойти теракт или двигатель взорвался из-за технической неисправности. Ещё одна версия – столкновение самолета с беспилотником или "другим летающим объектом".

Напомним, Boeing 737 рухнул при вылете из Тегерана, на борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли.

Ранее западные спецслужбы назвали свою версию крушения Boeing 737 в Иране.

Фото: Global Look Press