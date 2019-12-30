Западные спецслужбы назвали свою версию крушения Boeing 737 в Иране

Вероятной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Разведслужбы западных стран, основываясь на результатах предварительного расследования, назвали свою версию крушения украинского Boeing 737 в Иране. Сообщается, что вероятной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Об этом пишет Reuters со ссылкой на спецслужбы Канады.

По данным источника агентства, после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране у лайнера произошел перегрев одного двигателя, в результате чего самолет упал.

Трагедия произошла утром 8 января. Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" рухнул через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, 63 из которых граждане Канады. Все они погибли.

По факту случившегося на Украине возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". В Иране планируют самостоятельно заняться расследованием трагедии.

Ранее мы писали, что маршруты рейсов из Пулково изменятся после крушения самолета в Иране.

Видео: YouTube / Ottawa Citizen, PBS NewsHour