Опубликовано видео с моментом падения украинского "Боинга" в Иране

Момент крушения украинского пассажирского Boeing попал на камеру видеонаблюдения.

В сети опубликовано видео с камер наблюдения, на которым запечатлен момент падения украинского пассажирского самолета.

Иранский пользователь Twitter опубликовал на своей страничке видео с камеры наблюдения в жилом квартале Шахрияра. На данном видео видно, что в полной темноте вспыхнула сначала яркая вспышка света, а затем с неба посыпались многочисленные "огоньки", вероятно, горящие части обшивки пассажирского лайнера.

Напомним, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" упал вскоре после вылета из Тегерана 8 января. Ни пассажиры, ни члены экипажа в катастрофе не выжили. Ранее Piter.TV публиковал сведения о погибших в авиакатастрофе.

Сегодня ранее: Опубликовано открытое письмо Рамиля Шамсутдинова из СИЗО.

Видео: Twitter/Heshmat Alavi